В Раде раскрыли сроки увольнения главы офиса Зеленского и назвали его замену

Гончаренко: Экс-посол Маркарова может стать новым главой офиса Зеленского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Оксана Маркарова

Оксана Маркарова . Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Экс-посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова может стать новым главой офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Возможным кандидатом на замену [главы офиса президента] Андрея Ермака является Оксана Маркарова», — написал он.

Депутат также подчеркнул, что действующего главу офиса Зеленского Андрея Ермака могут отправить в отставку уже в четверг, 20 ноября.

