На Украине кандидат на место Ермака заняла новую должность

Зеленский назначил экс-посла Маркарову советником по восстановлению Украины

Бывший посол Украины в США Оксана Маркарова, которую называли кандидатом на место главы офиса президента страны, заняла новую должность. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что назначил Маркарову советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций. По словам главы государства, в ее задачи будут входить консультации по вопросам усиления финансовой устойчивости, привлечения инвестиций и восстановления страны вместе со стратегическими партнерами.

Ранее стало известно, что против бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака возбудили уголовное дело. Уточнялось, что его, в частности, «подозревают в пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны».

28 ноября Ермак подал в отставку после того, как в его доме прошли обыски из-за подозрений в коррупции. После этого появилась информация, что его место может занять Маркарова.