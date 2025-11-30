В отношении Ермака возбудили уголовное дело

В Харьковской области возбудили дело против экс-главы офиса Зеленского Ермака

Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщается в Telegram-канале УВД.

«Подозревается в пособничестве (часть 5 статьи 33 УК РФ) в планировании, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны (статья 353 УК РФ), применении запрещенных средств и методов ведения войны (статья 356 УК РФ)», — отмечается в публикации.

В посте также содержатся сведения о составе семьи Ермака, его транспортных средствах, телефонах и прочая информация.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала увольнение Ермака очередным пиар-ходом Киева. По ее словам, команду Зеленского нужно «судить не только за внутренние преступления по разворовыванию денег украинцев, но и как международных преступников».

28 ноября Ермак подал в отставку после того, как в его доме прошли обыски из-за подозрений в коррупции. Зеленский подписал приказ об увольнении Ермака. Через некоторое время Ермак вышел на связь с журналистами и назвал себя честным и порядочным человеком, а также заявил об уходе на фронт.