Захарова отреагировала на отставку Ермака

Захарова назвала отставку Ермака очередным пиар-ходом Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака после коррупционного скандала. Ее слова передает ТАСС.

Захарова назвала увольнение Ермака очередным пиар-ходом Киева. «Киевский режим срезает мешок с песком для того, чтобы этот воздушный шар окончательно не завалился», — высказалась дипломат.

По ее словам, команду украинского лидера Владимира Зеленского нужно «судить не только за внутренние преступления по разворовыванию денег украинцев, но и как международных преступников».

Ранее агентство Bloomberg заявило, что отставка Ермака фактически обнажила неспособность президента Украины искоренить коррупцию. Зеленский еще в 2019 году во время предвыборной кампании обещал справиться с этой проблемой, напомнило СМИ.

28 ноября Ермак подал в отставку после того, как в его доме прошли обыски из-за подозрений в коррупции. Украинский лидер подписал приказ о его увольнении. Через некоторое время Ермак вышел на связь с журналистами и назвал себя честным и порядочным человеком, а также заявил об уходе на фронт.