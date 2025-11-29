В США указали на тревожный сигнал для Украины в связи с уходом Ермака

Bloomberg: Уход Ермака обнажил трения Зеленского с антикоррупционными органами

Стремительная отставка Андрея Ермака с должности главы офиса президента (ОП) Украины обнажила серьезные трения Владимира Зеленского с антикоррупционными органами страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Уход Ермака с поста руководителя ОП фактически обнажил неспособность действующего главы страны искоренить коррупцию. Именно на этом обещании, отмечается в материале, во многом строилась его предвыборная программа в 2019 году.

Громкий скандал, приведший к отставке нескольких высокопоставленных чиновников, подорвал доверие не только к местной политической системе, но и к самому Зеленскому, поясняется в статье. Трения президента с украинскими антикоррупционными органами, созданными в стране по инициативе властей западных государств, ставят под сомнение его заинтересованность в борьбе с отмыванием денежных средств. «Отставка Ермака подчеркивает напряженность в отношениях между ближайшим окружением президента и антикоррупционными ведомствами», — заключается в материале.

Коррупционный скандал разгорелся на Украине в ноябре 2025 года. По итогам проведенного расследования сотрудники Национального антикоррупционного бюро пришли к выводу, что представители ближайшего окружения Зеленского зарабатывали в том числе на поставках Вооруженным силам Украины некачественного военного снаряжения. В махинациях обвинили бизнесмена и ближайшего соратника Зеленского Тимура Миндича и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. После этого Ермак ушел в отставку, а в его квартире был проведен обыск. Впрочем, коррупционный скандал не помешал Умерову стать новым главой украинской делегации на переговорах с США и Россией по поводу урегулирования конфликта.