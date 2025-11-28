Зеленский уволил Ермака. Накануне он делал резкие заявления о мирном плане, но уже утром к нему пришли с обыском

Ермак написал заявление об отставке, Зеленский уволил его

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак подал в отставку. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Первое — состоится перезагрузка офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. Всегда это была патриотическая позиция», — заявил Зеленский.

При этом украинский лидер добавил, что не хочет «слухов и спекуляций». «Что касается нового руководителя офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию», — заключил Зеленский.

Наряду с этим в тексте заявления президент Украины анонсировал грядущие переговоры с американской стороной. Зеленский также упомянул о проблемах в армии, «которые давно стоит решить».

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Утром того же дня появилась информация об обысках у Ермака

Утром в пятницу, 28 ноября, стало известно, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли с обыском к Ермаку.

«НАБУ и САП проводят с утра обыски у Андрея Ермака», — говорилось в публикации депутата Верховной Рады Ярослава Железняка.

Обыски у экс-руководителя президентской администрации также подтвердило издание «Украинская правда». По информации журналистов, десять сотрудников антикоррупционных органов проводили следственные мероприятия в правительственном квартале Киева.

НАБУ, как сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), готовит подозрение Андрею Ермаку. При этом детали он не привел.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Зеленский ищет замену Ермаку. Парламентарий добавила, что, предположительно, «процессы начали происходить и в других областях».

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Ермак сделал ряд резких заявлений об урегулировании конфликта между Россией и Украиной

В ночь на 28 ноября стало известно, что вышло интервью The Atlantic с Ермаком. В нем он заявил, что пока Владимир Зеленский занимает пост президента Украины, республика якобы не пойдет ни на какие территориальные уступки.

Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Он не подпишет соглашение о передаче территорий Андрей Ермак Экс-глава Офиса президента Украины

Он подчеркнул, что соответствующее решение противоречило бы конституции Украины, поэтому сделать этого не может никто.

По словам Ермака, Киев готов обсуждать только то, где будет проходить линия, которая разграничит территории, контролируемые противоборствующими сторонами.

25 ноября Ермак также назвал неприемлемой первоначальную версию мирного плана администрации президента США Дональда Трампа. Он предложил забыть о документе, состоящем из 28 пунктов. «Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом», — сказал экс-чиновник.

Он также подчеркнул, что Украина не намерена исключать из конституции положение о приверженности к вступлению в НАТО. При этом на данный момент реальность такова, что страна не входит в альянс.

Названы последствия увольнения Ермака

Reuters указало, что увольнение Ермака с поста главы офиса президента Украины может укрепить поддержку украинского лидера за границей и навесить над ним тень коррупционных обвинений.

«Если Ермака вынудят уйти в отставку, это можно будет расценивать как обязательство "навести порядок", но и как признак того, что обвинения в коррупции подбираются все ближе к самому президенту», — передавало агентство.

Позиции Зеленского, как отмечается, были подорваны в тот момент, когда Украина, находясь под давлением США о заключении мирного соглашения, нуждалась больше всего в доверии со стороны Запада.

«Страна.ua» писала, что возможный перевод Ермака в следственный изолятор (СИЗО) после вручения подозрения от НАБУ ослабит власть Зеленского. По словам авторов издания, в случае вручения подозрения, Ермаку грозит арест и заключение под стражу.

«Отставка Ермака приведет к потере контроля Зеленского над парламентским большинством и правительством (...) Именно Ермак координировал политическую часть работы этих структур, в том числе и против НАБУ», — было сказано в сообщении.

Депутат Рады заявила об участии Зеленского и Ермака в коррупционном скандале

19 ноября депутат Верховной Рады Анна Скороход в беседе с экс-нардепом Игорем Мосийчуком (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что в коррупционном деле Тимура Миндича фигурируют Зеленский и Ермак.

По ее словам, оба присутствуют на записях НАБУ, свидетельствующих о масштабной коррупции в высших органах.

У нас всюду прошло: Ермака на пленках нет. Голоса Ермака нет, хотя все знают, что он там есть, так же, как есть и президент. Это все понимают Анна Скороход Депутат Верховной Рады

Мосийчук добавил, что тоже владеет информацией. По его данным, Зеленский и Ермак фигурируют на записях прослушки, на них есть большой объем компромата. Экс-нардеп также выразил мнение, что таким образом окружение президента Украины принуждают к миру.

В России отреагировали на отставку Ермака

Депутат Госдумы Алексей Чепа высказался об отставке Ермака. Все это говорит о том, что администрация президента США Дональда Трампа пытается продавливать свои планы до конца.

«Я думаю, что Зеленского продолжают зажимать. И если он еще неделю назад говорил, что он Ермака не бросит, это значит, что на него давят. Это говорит о том, что администрация Трампа свои планы пытается довести до конца», — прокомментировал Чепа.

Парламентарий добавил, что ситуация на Украине сейчас накаленная, и если бы Зеленский не подписал документ об отставке Ермака, то это значительно угрожало бы ему самому. По мнению депутата, следом за Ермаком украинский глава отправит и других своих напарников.