Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:08, 28 ноября 2025Бывший СССР

Названы последствия увольнения Ермака Зеленским

Reuters: Увольнение Ермака приближает тень коррупции над Зеленским
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины Владимира Зеленского может укрепить поддержку украинского лидера за границей и навесить над ним тень коррупционных обвинений. Об этом пишет агентство Reuters.

«Если Ермака вынудят уйти в отставку, это можно будет расценивать как обязательство "навести порядок", но также и как признак того, что обвинения в коррупции подбираются все ближе к самому президенту», — пишет издание.

Отмечается, что позиции Зеленского были подорваны в тот момент, когда Украина, находясь под давлением США о заключении мирного соглашения, нуждалась больше всего в доверии со стороны Запада.

Ранее стало известно, что следователи НАБУ и САП пришли с обыском к Андрею Ермаку. Он лично подтвердил это, указав, что «никаких препятствий у следователей нет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это не связано с деталями сделки». США по просьбе Евросоюза убрали один пункт о будущем Украины. Чем это грозит России?

    Роскомнадзор начал вводить ограничения против WhatsApp и пригрозил ему блокировкой

    В Кремле раскрыли участников переговоров по Украине

    Моргенштерн запретил флаг Украины на концертах

    Совладельца конкурса «Мисс Вселенная» обвинили в торговле наркотиками и оружием

    Туристы расправились с мышью в номере отеля ради бесплатного проживания

    Мигранты из Петербурга превратили завод в лофт

    Путин позвонил потерявшему четыре пальца при взрыве мины-ловушки в Подмосковье мальчику

    Тарасова предрекла будущее Валиевой после возвращения

    Названы последствия увольнения Ермака Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости