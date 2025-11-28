Названы последствия увольнения Ермака Зеленским

Reuters: Увольнение Ермака приближает тень коррупции над Зеленским

Увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины Владимира Зеленского может укрепить поддержку украинского лидера за границей и навесить над ним тень коррупционных обвинений. Об этом пишет агентство Reuters.

«Если Ермака вынудят уйти в отставку, это можно будет расценивать как обязательство "навести порядок", но также и как признак того, что обвинения в коррупции подбираются все ближе к самому президенту», — пишет издание.

Отмечается, что позиции Зеленского были подорваны в тот момент, когда Украина, находясь под давлением США о заключении мирного соглашения, нуждалась больше всего в доверии со стороны Запада.

Ранее стало известно, что следователи НАБУ и САП пришли с обыском к Андрею Ермаку. Он лично подтвердил это, указав, что «никаких препятствий у следователей нет».