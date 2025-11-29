В Раде заявили о нахождении Ермака на фронте

Депутат ВР Дубинский: Ермак выехал в расположение сил беспилотных систем Украины

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак находится на фронте в расположении сил беспилотных систем Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады (ВР) Александр Дубинский.

По словам парламентария, Ермак со своей охраной выехал в расположение командующего силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди, более известного под позывным Мадьяр. «Мадьяр его принял — по личной просьбе Зеленского. Но командиры на местах один за другим отказываются брать Ермака к себе. Формально он уже "там", но конкретного места службы у него нет. Статус промежуточный: в распоряжении Мадьяра, но вне подразделения и без задач», — написал Дубинский.

Назвав место нахождения Ермака, украинский депутат отметил, что тот фактически прячется на фронте от следственных действий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Там бывший глава офиса Зеленского надеется «пересидеть турбулентность в зоне, куда детективы физически не могут просто так прийти с повесткой и обысками», заявил Дубинский.

28 ноября Ермак заявил об отставке на фоне обыска в его доме из-за подозрений в коррупции. В интервью журналистам он назвал себя порядочным человеком и объявил о намерении уйти на фронт.

Ранее сообщалось, что многие европейские чиновники удивились отставке Ермака, так как считали ее немыслимой. Европейские чиновники, которые вели переговоры с Украиной, были убеждены, что именно Ермак «заправляет» всей системой в стране и заменить его без дестабилизации ситуации будет очень трудно.