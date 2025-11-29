Раскрыта реакция европейских чиновников на отставку Ермака

Le Monde: Европейские чиновники считали отставку Ермака немыслимой

Многие европейские чиновники удивились отставке главы офиса украинского президента Андрея Ермака, так как считали ее немыслимой. Реакцию на уход ближайшего соратника Владимира Зеленского раскрыла газета Le Monde, пишет РИА Новости.

Издание указывает, что многие европейские чиновники, которые вели переговоры с Украиной, были убеждены, что именно Ермак «заправляет» всей системой в стране и заменить его без дестабилизации ситуации будет очень трудно.

По версии газеты, за рубежом Ермака воспринимали как своеобразный премьер-министр Украины, хотя на самом деле этот пост с июля занимает Юлия Свириденко.

28 ноября Ермак заявил об отставке на фоне обыска в его доме из-за подозрений в коррупции. В интервью журналистам он назвал себя порядочным человеком и объявил о намерении уйти на фронт.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что решение Ермака принять участие в боевых действиях является попыткой избежать уголовной ответственности.