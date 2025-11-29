Заявление Ермака об уходе на фронт объяснили

Безуглая: Ермак мог заявить об уходе на фронт, чтобы избежать ответственности

Ушедший в отставку глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак мог заявить об уходе на фронт, чтобы избежать уголовной ответственности. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

Она сравнила слова Ермака с аналогичным поступком бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова, который пошел служить во время судебного разбирательства в отношении него. При этом нардеп напомнила, что добровольную мобилизацию Насирова отменили из-за общественного резонанса.

Ранее отправленный в отставку Ермак вышел на связь с западными журналистами после скандала. Он назвал себя честным и порядочным человеком, заверив, что готов к любым репрессиям. Экс-чиновник подчеркнул, что его осквернили и его достоинство не было защищено, поэтому он не хочет создавать проблем Зеленскому и едет на фронт.