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14:17, 11 апреля 2025Культура

Рэпер Птаха устроил перепалку с полицией на отпевании Паши Техника

Рэпера Птаху не пускали на прощание с Техником, он накричал на полицейских
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал SHOT

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, повздорил с сотрудниками полиции на входе в храм Петра и Павла, где проходит церемония прощания с Пашей Техником (настоящая фамилии Ивлев). Видео публикует Telegram-канал Shot.

По информации журналистов, Птаха пытался попасть на территорию храма, которую закрыли на вход из-за давки и агрессивного поведения некоторых поклонников Техника. Его долгое время не хотели пропускать, так что Давид даже повысил голос на сотрудников органов правопорядка. В итоге ему все-таки разрешили проститься с коллегой.

Ранее стало известно, что поклонников Паши Техника начали разгонять полицейские. Начались задержания.

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