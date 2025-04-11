Поклонников Паши Техника начали разгонять полицейские

В Москве полицейские снимают с деревьев поклонников Паши Техника

На прощании с Пашей Техником люди полезли через забор храма из-за давки

Начало событий в новости На прощании с Пашей Техником люди полезли через забор храма из-за давки

Сотрудники полиции начали разгонять молодых людей, которые пришли к храму Петра и Павла в Москве на прощание с рэпером Павлом Ивлевым, известным как Паша Техник. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, поклонников творчества исполнителя, которые не поместились на территории храма, снимают с деревьев и оттесняют от проезжей части.

Ранее сообщалось, что у храма, где проходит отпевание Паши Техника, произошла давка.

Музыканта не стало в Таиланде 4 апреля. Он попал в больницу 27 марта, после чего врачи сразу же ввели его в кому. Артисту было 40 лет.