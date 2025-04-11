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13:20, 11 апреля 2025Силовые структуры

Поклонников Паши Техника начали разгонять полицейские

В Москве полицейские снимают с деревьев поклонников Паши Техника
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости На прощании с Пашей Техником люди полезли через забор храма из-за давки

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сотрудники полиции начали разгонять молодых людей, которые пришли к храму Петра и Павла в Москве на прощание с рэпером Павлом Ивлевым, известным как Паша Техник. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, поклонников творчества исполнителя, которые не поместились на территории храма, снимают с деревьев и оттесняют от проезжей части.

Ранее сообщалось, что у храма, где проходит отпевание Паши Техника, произошла давка.

Музыканта не стало в Таиланде 4 апреля. Он попал в больницу 27 марта, после чего врачи сразу же ввели его в кому. Артисту было 40 лет.

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