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13:35, 11 апреля 2025Силовые структуры

На месте отпевания Паши Техника задержали двух человек

В Москве полиция задержала двух человек у храма, где отпевают Пашу Техника
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Поклонников Паши Техника начали разгонять полицейские

Кадр: Telegram-канал Mash

Полицейские задержали двух человек у храма Петра и Павла в Москве, где отпевают рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, среди задержанных оказался друг музыканта, который собирал деньги на его лечение. Он запустил дрон над территорией храма. Кроме него, в автозаке оказалась девушка, которая вышла на проезжую часть.

Ранее на месте прощания с музыкантом начали разгонять поклонников его творчества.

Паши Техника не стало 4 апреля. Он попал в больницу в Таиланде 27 марта, после чего врачи сразу же ввели его в кому. Артисту было 40 лет.

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