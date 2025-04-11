На месте отпевания Паши Техника задержали двух человек

В Москве полиция задержала двух человек у храма, где отпевают Пашу Техника

Полицейские задержали двух человек у храма Петра и Павла в Москве, где отпевают рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, среди задержанных оказался друг музыканта, который собирал деньги на его лечение. Он запустил дрон над территорией храма. Кроме него, в автозаке оказалась девушка, которая вышла на проезжую часть.

Ранее на месте прощания с музыкантом начали разгонять поклонников его творчества.

Паши Техника не стало 4 апреля. Он попал в больницу в Таиланде 27 марта, после чего врачи сразу же ввели его в кому. Артисту было 40 лет.

