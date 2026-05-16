00:15, 16 мая 2026Мир

Борьба за отставку Стармера вскрыла тревожный сигнал для Британии

FT: Борьба за отставку Стармера рискует парализовать работу госаппарата Британии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Чиновники Великобритании боятся, что борьба за власть и попытки добиться отставки премьер-министра Кира Стармера могут парализовать деятельность государственного аппарата. Об этом сообщили журналисты Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечается, из-за приостановки деятельности правительства может прекратиться работа над реализацией ряда важных инициатив, в том числе и по сближению с Европейским союзом (ЕС). Кроме того, могут возникнуть серьезные проблемы с обнародованием плана оборонных инвестиций.

Один из членов кабмина рассказал журналистам, что рутинная работа прервется и чиновники окажутся «в подвешенном состоянии». Согласно информации FT, канцелярия правительства сейчас разрабатывает рекомендации для госслужащих на случай формального начала процедуры смены премьера.

Работникам госаппарата рекомендуют в таком случае соблюдать осторожность в вопросе принятия долгосрочных решений, пишет издание.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал о том, что думает насчет возможной отставки Кира Стармера. По его мнению, политик должен сам решить, оставаться ему на посту премьера или нет.

