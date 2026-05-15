Журналист Христофору: Информация об общении Ермака с гадалкой звучит смехотворно

Информация об обращении бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака к гадалке для принятия важных политических решений звучит смехотворно. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Какая безумная и странная ситуация сложилась в Киеве за последние четыре года. И эти шутники получили от 400 до 500 миллиардов от США и Европы. Невероятно», — сказал он, комментируя дело Ермака.

Христофору также задался вопросом, сколько денег получила гадалка за оказание услуг экс-чиновнику и проводился ли аудит этих платежей.

Ранее прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании суда по делу Ермака сообщил, что тот обращался к гадалке по имени Вероника Фен-Шуй для борьбы с оппонентами президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он передал ей имена глав антикоррупционных органов и оппозиционных депутатов Верховной Рады.

Однако сам Ермак отрицает, что прибегал к услугам гадалки.