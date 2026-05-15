Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:20, 15 мая 2026Интернет и СМИ

На Западе высмеяли обращение Ермака к гадалке

Журналист Христофору: Информация об общении Ермака с гадалкой звучит смехотворно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Информация об обращении бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака к гадалке для принятия важных политических решений звучит смехотворно. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Какая безумная и странная ситуация сложилась в Киеве за последние четыре года. И эти шутники получили от 400 до 500 миллиардов от США и Европы. Невероятно», — сказал он, комментируя дело Ермака.

Христофору также задался вопросом, сколько денег получила гадалка за оказание услуг экс-чиновнику и проводился ли аудит этих платежей.

Ранее прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании суда по делу Ермака сообщил, что тот обращался к гадалке по имени Вероника Фен-Шуй для борьбы с оппонентами президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он передал ей имена глав антикоррупционных органов и оппозиционных депутатов Верховной Рады.

Однако сам Ермак отрицает, что прибегал к услугам гадалки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по многоквартирному дому в столице российского региона

    Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках

    Директор «Евровидения» высказался о возвращении России

    На Западе высмеяли обращение Ермака к гадалке

    Букмекеры предсказали победителя Первой лиги

    Трамп и Мерц поговорили об Украине

    На Украине предложили запретить гадалок

    Эстония и Латвия открестились от залетевших с Украины дронов

    Бьянка Цензори обнажила грудь на свидании с Канье Уэстом

    В Киеве обвинили министра обороны Германии в срыве перемирия с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok