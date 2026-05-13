Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:16, 13 мая 2026Бывший СССР

Ермак отрекся от гадалки Вероники

Ермак заявил, что никогда не общался с гадалками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Alina Smutko / Reuters

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак отрекся от гадалки Вероники Фен-Шуй. Его слова приводит Telegram-канал УНИАН.

«Послушайте, я знаю несколько Вероник. Я не помню их фамилий (...) С гадалками я точно не общался. Так же, как у меня нет и никогда не было кукол вуду или что там писали», — сказал он.

Ранее стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании суда по делу Ермака заявил, что бывший чиновник обращался к гадалке по имени Фен-Шуй для борьбы с оппонентами президента страны Владимира Зеленского. В частности, он передал ей имена глав антикоррупционных органов и оппозиционных депутатов Верховной Рады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сменил губернаторов Белгородской и Брянской областей. Один из регионов возглавит бравший Авдеевку Герой России Спартанец

    Серия мощных взрывов прозвучала в Харькове

    Вэнс сравнил себя с персонажем известного фильма

    Президент Литвы отреагировал на информацию об открытии неба для украинских БПЛА

    В ЕС захотели сделать Меркель посредником в переговорах с Путиным

    Путину передали горячий привет и большое уважение

    Происходящее на Украине удивило западного журналиста

    На Украине сообщили о массовой атаке «Геранями»

    Силовики сообщили об исчезновении «Грузинского легиона»

    Стало известно о мести солдат ВСУ офицерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok