Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:28, 16 мая 2026Мир

Тысячи пчел атаковали Белый дом

Журналистка Fox News Хофф: Белый дом атаковал рой пчел
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Огромный пчелиный рой обрушился на Белый дом. Об этом сообщила журналистка Fox News Александриа Хофф в соцсети X.

Она опубликовала видео с места события. «Огромный пчелиный рой на короткое время заполонил подъездную дорожку к северной лужайке Белого дома», — отметила корреспондентка телеканала. «Прямо сейчас их тысячи», — уточнил журналист Fox Business Эдвард Лоуренс.

Ранее президент США Дональд Трамп отбился от пчелы. «Это была злая пчела!» — пожаловался он, дважды отогнав насекомое.

На территории Белого дома есть несколько ульев. Последний был установлен в конце апреля по инициативе первой леди США Меланьи Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван наиболее вероятный итог конфликта на Украине

    Чиновников Орбана оставят без пособий ради благотворительности

    Дмитриев рассказал о надежде для немцев

    Тысячи пчел атаковали Белый дом

    В США сообщили тревожные новости по Ирану

    Борьба за отставку Стармера вскрыла тревожный сигнал для Британии

    ВСУ атаковали российский регион

    Голливудского актера решили привлечь к освобождению Ермака из-под стражи

    Стали известны подробности обнаружения украинского катера у Греции

    Директор «Евровидения» высказался о возвращении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok