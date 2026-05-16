Тысячи пчел атаковали Белый дом

Журналистка Fox News Хофф: Белый дом атаковал рой пчел

Огромный пчелиный рой обрушился на Белый дом. Об этом сообщила журналистка Fox News Александриа Хофф в соцсети X.

Она опубликовала видео с места события. «Огромный пчелиный рой на короткое время заполонил подъездную дорожку к северной лужайке Белого дома», — отметила корреспондентка телеканала. «Прямо сейчас их тысячи», — уточнил журналист Fox Business Эдвард Лоуренс.

Ранее президент США Дональд Трамп отбился от пчелы. «Это была злая пчела!» — пожаловался он, дважды отогнав насекомое.

На территории Белого дома есть несколько ульев. Последний был установлен в конце апреля по инициативе первой леди США Меланьи Трамп.