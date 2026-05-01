Трампа атаковала «злая» пчела

Трамп отбился от «злой» пчелы во время общения с журналистами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отбился от пчелы. Ее он окрестил «злой», пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу. Трамп общался с журналистами на территории Белого дома. «Атака» произошла в момент, когда Трампу задали очередной вопрос про Иран.

«Это была злая пчела!» — пожаловался глава Белого дома, дважды отогнав насекомое.

На территории Белого дома есть несколько ульев. Последний был установлен в конце апреля по инициативе первой леди США Меланьи Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп назвал себя самым здоровым по сравнению с ушедшими в отставку американскими лидерами. Глава Белого дома вспомнил оценку своего бывшего врача Ронни Джексона, о которой политик упомянул в беседе с журналистами. Медика спросили, кто здоровее — Барак Обама, Джордж Буш — младший или Дональд Трамп.