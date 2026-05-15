23:52, 15 мая 2026Россия

ВСУ атаковали российский регион

Губернатор Миляев: Средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ в Тульской области
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три украинских дрона над территорией области. По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал. Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

