Стали известны подробности обнаружения украинского катера у Греции

Reuters: Найденный у Греции украинский катер сошел с курса из-за неисправности

Обнаруженный у греческих островов, предположительно, морской дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался там в результате технической ошибки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, судно преодолело небольшое расстояние до обнаружения. Это делает запуск из Ливии маловероятным, говорится в материале.

Отмечается, что Украина отрицает причастность к инциденту, что вызвало дипломатическую напряженность в отношениях между Афинами и Киевом.

Судно, идентифицированное, предположительно, как украинский морской дрон Magura V3, обнаружили у берегов греческого острова Лефкас 7 мая. Как утверждается, на борту беспилотного судна были детонаторы, но не было взрывчатых веществ. Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил, что генеральный штаб страны проводит расследование. По его словам, Греция также сообщит Европейскому союзу об обнаружении безэкипажного катера, похожего на украинский морской дрон.