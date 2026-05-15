Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:39, 15 мая 2026Мир

Стали известны подробности обнаружения украинского катера у Греции

Reuters: Найденный у Греции украинский катер сошел с курса из-за неисправности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обнаруженный у греческих островов, предположительно, морской дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался там в результате технической ошибки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, судно преодолело небольшое расстояние до обнаружения. Это делает запуск из Ливии маловероятным, говорится в материале.

Отмечается, что Украина отрицает причастность к инциденту, что вызвало дипломатическую напряженность в отношениях между Афинами и Киевом.

Судно, идентифицированное, предположительно, как украинский морской дрон Magura V3, обнаружили у берегов греческого острова Лефкас 7 мая. Как утверждается, на борту беспилотного судна были детонаторы, но не было взрывчатых веществ. Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил, что генеральный штаб страны проводит расследование. По его словам, Греция также сообщит Европейскому союзу об обнаружении безэкипажного катера, похожего на украинский морской дрон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по многоквартирному дому в столице российского региона

    ВСУ атаковали российский регион

    Голливудского актера решили привлечь к освобождению Ермака из-под стражи

    Стали известны подробности обнаружения украинского катера у Греции

    Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках

    Директор «Евровидения» высказался о возвращении России

    На Западе высмеяли обращение Ермака к гадалке

    Трамп и Мерц поговорили об Украине

    На Украине предложили запретить гадалок

    Эстония и Латвия открестились от залетевших с Украины дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok