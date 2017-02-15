В Кремле заявили о приостановке процесса обновления губернаторского корпуса

Изменений в списках руководителей субъектов Федерации в ближайшее время не планируется. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил источник в администрации президента в среду, 15 февраля.

«Им рекомендовано продолжать работать в обычном режиме», — сказал собеседник «Ленты.ру».

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Ранее в среду глава Карелии Александр Худилайнен заявил о досрочном сложении полномочий. Он подчеркнул, что решение не баллотироваться на новый срок «обдуманное и взвешенное». «Вы знаете, что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровне (...). Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития», — пояснил чиновник.

Президент России Владимир Путин принял отставку Худилайнена и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Артура Парфенчикова, возглавляющего Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Александр Худилайнен стал пятым руководителем субъекта Федерации с начала февраля, принявшем решение о досрочной отставке. Ранее сложили полномочия губернатор Рязанской области Олег Ковалев, глава Новгородской области Сергей Митин, руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын и глава Пермского края Виктор Басаргин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя журналистам происходящее, исключил какие-либо «подковерные процессы». Он уточнил, что руководители регионов, принимающие решение о досрочной отставке, подстраиваются под существующий электоральный календарь.