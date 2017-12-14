Президент рассказал о росте доходов россиян с 2000 года

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о росте доходов россиян и российской экономики с 2000-х годов, сообщает ТАСС. Президент напомнил, что с начала XXI века ВВП России вырос на 75 процентов, реальная зарплата — в 3,5 раза, а реальные пенсии — в 3,6 раза.

«У нас реальная заработная плата припала в результате кризисных явлений последних лет. Но с начала 2000-х годов реальная заработная палата выросла в 3,5 раза, пенсия реальная — в 3,6 раза», — сказал глава государства, добавив, что налоги за период с 2000 года выросли в три раза, а резервы страны — в 30 раз.

Путин признал, что реальные доходы россиян в последние годы сократились в связи с экономическими проблемами, однако эта тема станет основной на грядущие годы. «Главное, на чем нужно сосредоточить внимание власти и всего общества, такие вопросы, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, это высокие технологии, повышение производительности труда, и все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан», — заявил президент.

В ближайшие годы, по словам Путина, Россия сосредоточится на развитии высоких технологий, повышении производительности труда и развитии инфраструктуры.

Ранее президент раскрыл свое видение будущего России. Также в ходе пресс-конференции Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок в качестве самовыдвиженца.

Большая пресс-конференция президента России проходит в четверг, 14 декабря, уже в 13-й раз. На мероприятие аккредитовались рекордное количество журналистов — 1640 человек.