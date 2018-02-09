Путин пообещал убрать все ради движения вперед

Президент России Владимир Путин пообещал убрать все, что мешает экономике двигаться вперед. Такое обещание глава государства сделал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает ТАСС.

Путин заверил принявших участие в съезде бизнесменов, что власти в лице Центрального банка и правительства намерены в ближайшее время нарастить работу с отраслевыми объединениями и крупными предприятиями. «У нас настрой очень серьезный, решительный на то, чтобы все, что мешает нам двигаться вперед, было зачищено», — заверил Путин участников съезда.

Бизнесмены попросили президента почаще встречаться с ними. Путин пообещал, что готов перестроить свой график, чтобы подобных встреч было значительно больше. «Я постараюсь так организовать свою работу, чтобы почаще мы могли встречаться не для ритуальных, а для содержательных глубоких разговоров», — пообещал президент.

Ранее в пятницу, 9 февраля, один из участников встречи рассказал президенту анекдот про изнасилование тракториста.

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