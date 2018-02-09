Ученые раскрыли технологию для вечной жизни Путина

В Уральском федеральном университете (УрФУ, Екатеринбург) заинтересовались созданием клеточных биороботов, которые «ремонтируют» человека изнутри. Об этом пишет Znak.com.

«Грубо говоря, человек заглотил капсулу с тысячью таких биомеханизмов, они разошлись внутри по организму и отремонтировали его», — сказал заведующий Биоинженерным центром УрФУ Владимир Шур.

Технология может в том числе решить проблему старения организма. На вопрос корреспондента Znak.com, можно ли в таком случае «получить вечно живущего Владимира Путина», ученый ответил, что технически такое возможно. Шур уточнил, что в России такие исследования пока не проводятся.

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