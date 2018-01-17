Песков заверил журналистов в «абсолютном здоровье» Путина

Президент России Владимир Путин «абсолютно здоров и может дать фору многим», заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 17 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены», — напомнил Песков, отвечая на вопрос, не намерены ли в Кремле по примеру Вашингтона отчитываться о состоянии главы государства. «Мне неизвестно о том, что такие форматы готовятся», — сказал пресс-секретарь.

Ранее врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что президент США Дональд Трамп не показал никаких отклонений в результате проведенного обследования его умственных способностей и вообще абсолютно здоров. Так он ответил на открытое письмо американских врачей, потребовавших от Джексона провести не только физический осмотр президента США, но и убедиться в его душевном здоровье.

В марте 2015 года пресс-секретарь российского президента также заверял журналистов в хорошем здоровье главы государства. Беспокоиться о состоянии Путина не следует, подчеркивал Песков, президент абсолютно здоров, а его рукопожатие такое крепкое, что он «ломает руки».