Путин назвал условия для развития промышленности

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в Ростове-на-Дону призвал власти регионов активнее содействовать промышленному росту. По словам главы государства, есть несколько важных направлений, в которых надо сосредоточить усилия, сообщает сайт президента.

«С этого года в регионах стартует программа повышения производительности труда. Я призываю руководителей субъектов Федерации активно включиться в эту работу, оказывать всё необходимое содействие и работодателям, и сотрудникам», — заявил Путин.

В качестве примера эффективного производства президент назвал предприятия «Ростсельмаша», где 41 процент работников имеют высшее образование.

Другим направлением работы Владимир Путин назвал доступность финансовых ресурсов для производств. «У нас активно работает Федеральный фонд развития промышленности. В его портфеле около 270 проектов с общим объёмом частных вложений свыше 170 миллиардов рублей, при участии фонда уже открыто 35 новых производств», — заметил президент.

При этом, по словам Путина, возможности поддержки промышленности есть не только у федерального центра, но и у регионов, включая налоговые льготы и прямое субсидирование.

«Чтобы расширить полномочия регионов по обеспечению экономического роста, предлагаю включить средства, направляемые на развитие экономики, в состав модельного бюджета субъекта Федерации, то есть рассматривать их как обязательные расходы региональных органов власти», — подчеркнул глава государства.

Как сообщалось ранее, Путин остался недоволен ростом российской промышленности в прошлом году. По его словам, промышленный рост в стране составил всего один процент.

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