Путин оказался недоволен российской промышленностью

Президент России Владимир Путин признался, что не удовлетворен темпами роста российской промышленности. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Отмечу, что по итогам прошлого года промышленный рост в России составил один процент. Безусловно, это удовлетворить нас не может», — заявил глава государства в ходе заседания президиума Госсовета по развитию промышленного потенциала российских регионов.

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Вместе с тем президент попытался найти позитивные стороны. По его словам, хорошую динамику роста демонстрируют транспортное машиностроение, автопромышленность, фармацевтика, текстильная, пищевая и химическая промышленность.

В понедельник, 29 января, Владимир Путин отмечал, что по ряду отраслей в экономике наблюдается рост. Глава государства также раскрыл условия для экономического роста в стране.

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