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Путин назвал условия для дальнейшего роста экономики

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время церемонии подписания генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями на 2018-2020 годы заявил о росте в промышленности и сельском хозяйстве. По словам главы государства, это результат труда наших граждан, сообщает РИА Новости.

«Сегодня период рецессии у нас пройден. По ряду отраслей, в том числе в промышленности, в сельском хозяйстве, наблюдается рост. И перед нами стоит общая задача обеспечивать его долгосрочный, устойчивый характер, в целом вывести экономику на позитивную траекторию. И что принципиально, важно обеспечить рост реальных доходов граждан», — заметил Путин.

При этом президент отметил, что успехи были бы невозможны без усилий граждан. «Нужно помнить — экономические результаты не приходят сами по себе. Это результат труда людей и залог эффективности нашей экономики, дальнейшего наращивания ее конкурентоспособности, достойные условия для этого труда, повышение производительности», — сказал он.

По мнению Владимира Путина, одно из важных условий развития народного хозяйства — внедрение новых технологий и раскрытие творческого потенциала работников. «У работника должна быть возможность на сто процентов реализоваться в профессии, с максимальной пользой и отдачей применять свои знания, навыки, мастерство, повышать квалификацию и идти по ступеням карьерного роста», — подчеркнул президент.

При этом президент отметил, что труд людей должен «справедливо и достойно оплачиваться».

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