Всемирный банк оценил перспективы российской экономики

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз по росту экономики России в 2018 году до 1,7 процента с 1,4 процента, ожидавшихся ранее. Это произошло на фоне подорожавшей во второй половине прошлого года нефти, следует из доклада Global Economic Prospects.

Кроме того, улучшены ожидания по росту российской экономики в 2017 году — до 1,7 процента с 1,3 процента. Также более позитивным эксперты видят для ВВП России будущий год, прогноз на него повышен с 1,4 до 1,8 процента. Ожидания Всемирного банка на 2020 год остались без изменений — на уровне 1,8 процента.

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Мировая экономика в 2018-м вырастет на 3,1 процента, считают эксперты.

Вечером 9 января цена нефти Brent впервые с мая 2015 года превысила отметку в 69 долларов за баррель. По состоянию на 10:50 мск 10 января мартовские фьючерсы на североморскую смесь подорожали на 0,48 процента по сравнению с предыдущим закрытием — до 69,15 доллара за бочку.

По данным Минфина, средняя цена российской нефти марки Urals за 2017 год выросла на 27 процентов и составила 53,03 доллара за баррель.

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