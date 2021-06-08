Канада отреагировала на российские санкции

Канада отреагировала на санкции, введенные Россией в отношении девяти канадских граждан. Об этом заявили в МИД североамериканской страны, передает ТАСС.

«Нам известно о решении РФ запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введенные Канадой 24 марта. Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и не обоснованы», — указали дипломаты.

7 июня МИД России ввел рестрикции в отношении ряда граждан Канады. Среди прочих, на территорию России запретили въезд министру юстиции и генеральному прокурору Канады Дэвиду Ламетти (David Lametti), руководителю управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Марси Суркесу (Marci Surkes), а также начальнику разведывательного управления Вооруженных сил Канады Скотту Бишопу (Scott Bishop).

В Москве пошли на такой шаг, поскольку «официальная Оттава продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения нашей страны в "агрессии" против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела», пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.