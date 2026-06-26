Семенович раскритиковала женщин-трудоголиков

Анна Семенович заявила, что работа не должна мешать женщине уделять время семье

Экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович заявила, что женщина должна самостоятельно зарабатывать, но не уставать на работе. Об этом она рассказала в шоу «12 вопросов», доступном на Rutube.

По мнению певицы, женщинам следует иметь возможность обеспечить базовые потребности, но карьера не должна быть в ущерб семье.

«Женщина, которая запахивается на работе, себя не ценит. Женщина, которая себя ценит, никогда не устанет, не переработает, не придет домой с языком на плече», — считает Анна.

Семенович уточнила, что с бытовыми задачами может разбираться помощница по хозяйству, чтобы женщина не тратила на это весь день. Кроме того, мужчина тоже обязан разделить домашние обязанности с избранницей, если она зарабатывает на его уровне.

Ранее Семенович сообщила, что не поддерживает образ жизни содержанок. До этого продюсер Иосиф Пригожин в ответ на заявление Анны о минимально допустимом заработке ее избранника раскритиковал женщин, живущих за счет мужчин.