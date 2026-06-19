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13:42, 19 июня 2026Культура

Семенович ответила раскритиковавшему содержанок Пригожину

Анна Семенович заявила, что не поддерживает позицию содержанок
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Анна Семенович заявила, что не поддерживает образ жизни содержанок. Ее слова приводит «Абзац».

До этого продюсер Иосиф Пригожин в ответ на заявление Семенович о минимально допустимом заработке ее избранника раскритиковал женщин, живущих за счет мужчин. Позицию содержанок он назвал неприемлемой. Анна пояснила, что говорила лишь о своем партнере и не собиралась никому навязывать свои взгляды.

«Именно мой мужчина не может себе позволить зарабатывать меньше определенной суммы. Это наш частный случай», — уточнила артистка.

Певица подчеркнула, что выступает против позиции содержанок. По ее словам, современная женщина должна самостоятельно обеспечивать свои потребности. В то же время, по мнению Анны, мужчина может зарабатывать больше и преподносить возлюбленной дорогие подарки.

Ранее актриса Ирина Безрукова не согласилась с заявлением Семенович о том, что мужчина должен зарабатывать не менее 500 тысяч рублей в месяц. «Мужчина женщине ничего не должен», — подчеркнула она.

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