Семенович ответила раскритиковавшему содержанок Пригожину

Анна Семенович заявила, что не поддерживает позицию содержанок

Певица Анна Семенович заявила, что не поддерживает образ жизни содержанок. Ее слова приводит «Абзац».

До этого продюсер Иосиф Пригожин в ответ на заявление Семенович о минимально допустимом заработке ее избранника раскритиковал женщин, живущих за счет мужчин. Позицию содержанок он назвал неприемлемой. Анна пояснила, что говорила лишь о своем партнере и не собиралась никому навязывать свои взгляды.

«Именно мой мужчина не может себе позволить зарабатывать меньше определенной суммы. Это наш частный случай», — уточнила артистка.

Певица подчеркнула, что выступает против позиции содержанок. По ее словам, современная женщина должна самостоятельно обеспечивать свои потребности. В то же время, по мнению Анны, мужчина может зарабатывать больше и преподносить возлюбленной дорогие подарки.

Ранее актриса Ирина Безрукова не согласилась с заявлением Семенович о том, что мужчина должен зарабатывать не менее 500 тысяч рублей в месяц. «Мужчина женщине ничего не должен», — подчеркнула она.