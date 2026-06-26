Россия нарастила торговлю с африканской страной

С начала 2026 года Россия увеличила торговлю сельхозпродукцией с Алжиром более чем на 40 %

С начала 2026 года Россия увеличила торговлю сельхозпродукцией с Алжиром более чем на 40 процентов. О наращивании торговых связей со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева сообщает РИА Новости.

По итогам тринадцатого заседания межправительственной смешанной Российско-алжирской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству отметили, что за полгода торговля с африканской страной увеличилась в годовом выражении на 40 процентов. В первую очередь Россия нарастила поставки соевого масла, пшеницы и сухого обезжиренного молока.

Как отметили в аппарате вице-премьера, государства развивают партнерство в области стандартизации. Так, Алжир может применять российские стандарты, в том числе для упрощения взаимной торговли.

«Рассчитываем, что итоги встречи будут способствовать реализации совместных проектов и дальнейшему развитию сотрудничества России и Алжира» — заявил Патрушев.

Алжир ранее вошел в топ стран по объемам закупок российской пшеницы. Лидерами рейтинга оказались Египет, Турция и Бангладеш. С июля 2024-го по май 2025-го отечественные аграрии отправили в первую страну в общей сложности 8,247 миллиона тонн, во вторую — 3,349 миллиона, а в третью — 2,706 миллиона. В пятерку также вошли Алжир с результатом в 1,711 миллиона и Ливия (1,601 миллиона).