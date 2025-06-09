Перечислены главные покупатели российской пшеницы

«Русагротранс»: Главными импортерами российской пшеницы стали Египет и Турция

С июля 2024-го по май 2025-го главными покупателями российской пшеницы стали Египет, Турция и Бангладеш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс».

Покупатели из первой страны за отчетный период приобрели в общей сложности 8,247 миллиона тонн ключевой российской агрокультуры, из второй — 3,349 миллиона, а из третьей — 2,706 миллиона. В топ-5 импортеров также вошли Алжир с результатом в 1,711 миллиона и Ливия (1,601 миллиона), уточнили эксперты.

В целом за это время отечественные агроэкспортеры отправили иностранным покупателям суммарно порядка 40,9 миллиона тонн пшеницы. Речь идет о поставках в том числе импортерам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В то же время последние несколько месяцев экспорт стабильно снижается как в месячном, так и в годовом выражениях.

Так, по итогам апреля 2025-го суммарные объемы поставок этой российской агрокультуры составили 2,3 миллиона тонн, а в мае просели до 2,16 миллиона против 5,08 миллиона годом ранее. В июне экспорт может упасть до 1,1 миллиона и снизиться примерно в 4,2 раза в сравнении с показателем за тот же период 2024-го. В качестве одной из главных причин подобной динамики эксперты назвали снижение квоты на вывоз пшеницы из РФ.