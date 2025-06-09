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14:49, 9 июня 2025Экономика

России спрогнозировали четырехкратное падение экспорта ключевой агрокультуры

«Русагротранс»: Экспорт российской пшеницы в июне может просесть до 1,1 млн тонн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам июня 2025-го суммарные объемы экспорта российской пшеницы могут сократиться примерно в 4,2 раза в сравнении с показателем за тот же период 2024-го и упасть до отметки в 1,1 миллиона тонн. О риске снижения вывоза ключевой агрокультуры РФ сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитического центра «Русагротранс».

Для сравнения, за первый летний месяц прошлого года отечественным агроэкспортерам удалось вывезти за рубеж в общей сложности рекордные 4,64 миллиона тонн пшеницы. В июне 2025-го показатель может снизиться на 3,54 миллиона. Если этот прогноз сбудется, экспорт окажется сопоставим с уровнем трехгодовалой давности (1,2 миллиона), утонили аналитики.

Экспорт российской пшеницы заметно отстает от прошлогодних показателей второй месяц кряду. В мае отечественные аграрии поставили иностранным покупателям 2,16 миллиона тонн, хотя в последний месяц весны 2024-го им удалось вывезти 5,08 миллиона. Подобную динамику эксперты связали в том числе со снижением квоты на вывоз этой агрокультуры из РФ.

Весной 2025 года одним из главным импортеров российской пшеницы оказалась Турция. По итогам апреля в эту средиземноморскую страну из РФ было отправлено этой агрокультуры на общую сумму в 90,2 миллиона долларов. За первые четыре месяца показатель составил 223,9 миллиона. В годовом выражении доходы отечественных аграриев от продажи пшеницы в Турцию увеличились в 2,3 раза, а в месячном — в полтора.

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