Россия в полтора раза нарастила поставки пшеницы в одну страну

РИА Новости: Россия в апреле в полтора раза увеличила поставки пшеницы в Турцию

Россия по итогам апреля в полтора раза нарастила поставки пшеницы в Турцию. В итоге этот показатель вырос до максимума с июня прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую службу статистики.

Стоимость поставок пшеницы из Москвы в Анкару в первом месяце второго квартала составила 90,2 миллиона долларов, уточняет издание. Это в полтора раза превысило показатели марта.

В целом в январе-апреле Россия экспортировала в Турцию пшеницы на 223,9 миллиона долларов. Год к году поставки снизились в 2,3 раза. При этом кратно уменьшился экспорт в страну российской кукурузы — падение оказалось восьмикратным по отношению к 2024 году.

В конце марта зерновой совет Турции отменил ограничения на импорт пшеницы, действовавшие с конца июня прошлого года. Эта мера вводилась для защиты турецких производителей.

Ранее стало известно, что поставки зерна из России в 2025 году окажутся ниже прошлогодних показателей. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, в текущем сельскохозяйственном сезоне в другие страны будет экспортировано 53 миллиона тонн зерна, при этом 44,5 миллиона тонн придется на пшеницу.