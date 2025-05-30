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12:43, 30 мая 2025Экономика

В России ухудшилась ситуация с экспортом одного товара

Патрушев: Динамика экспорта зерна в 2025 году ниже, чем в 2024 году
Кирилл Луцюк

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев оценил ситуацию с экспортом зерна в 2025 году. Правительственного чиновника процитировало ТАСС.

По словам Патрушева, динамика экспорта зерна из России в 2025 году окажется намного ниже, чем в прошлом году. Он отметил, что в нынешнем сельхозсезоне РФ экспортирует около 53 миллионов тонн зерна, из которых 44,5 миллиона тонн придется на пшеницу.

С 1 января по 6 апреля на внешние рынки было отправлено в общей сложности 11,8 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Вырос экспорт в некоторые африканские и ближневосточные государства. Поставки в Мозамбик увеличились в 12 раз, в Нигерию — в 4 раза, в Ливан — втрое, в Тунис — в 1,8 раза, в Марокко — в 1,7 раза.

Также стало известно, что Турция, являющаяся одним из главных покупателей российской пшеницы, решила установить беспошлинный ввоз этого продукта.

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