Reuters: Турция снимет ограничения на импорт пшеницы

Турция разрешит беспошлинный ввоз пшеницы в страну. Об этом со ссылкой на Федерацию турецких мукомолов сообщает Reuters.

Один из главных покупателей российской пшеницы снимет ограничения на импорт зерна по схеме экспорта муки. Летом прошлого года Анкара ограничивала ввоз продукта, чтобы защитить фермеров от падения цен после хорошего урожая.

По данным Союза экспортеров и производителей зерна и аналитического центра «Русагротранса», Турция стала одним из лидеров по закупке российского зерна, уступив первое место Египту. С июля по декабрь 2024 года Египет увеличил импорт в 1,8 раза и приобрел 5,45 миллиона тонн пшеницы. Также в числе главных покупателей российского зерна Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. Всего за июль-декабрь Россия поставила на внешние рынки 37 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 30 миллионов — пшеница.

Согласно прогнозам, по итогам марта 2025 года суммарные объемы экспорта российской пшеницы упадут почти втрое в сравнении с тем же периодом 2024 года. Причиной подобной динамики называют усиление конкуренции со стороны Евросоюза, Австралии и Аргентины.