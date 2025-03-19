Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:02, 19 марта 2025Экономика

Один из главных покупателей российской пшеницы снимет ограничения на импорт зерна

Reuters: Турция снимет ограничения на импорт пшеницы
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Турция разрешит беспошлинный ввоз пшеницы в страну. Об этом со ссылкой на Федерацию турецких мукомолов сообщает Reuters.

Один из главных покупателей российской пшеницы снимет ограничения на импорт зерна по схеме экспорта муки. Летом прошлого года Анкара ограничивала ввоз продукта, чтобы защитить фермеров от падения цен после хорошего урожая.

По данным Союза экспортеров и производителей зерна и аналитического центра «Русагротранса», Турция стала одним из лидеров по закупке российского зерна, уступив первое место Египту. С июля по декабрь 2024 года Египет увеличил импорт в 1,8 раза и приобрел 5,45 миллиона тонн пшеницы. Также в числе главных покупателей российского зерна Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. Всего за июль-декабрь Россия поставила на внешние рынки 37 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 30 миллионов — пшеница.

Согласно прогнозам, по итогам марта 2025 года суммарные объемы экспорта российской пшеницы упадут почти втрое в сравнении с тем же периодом 2024 года. Причиной подобной динамики называют усиление конкуренции со стороны Евросоюза, Австралии и Аргентины.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Зеленским. Президент Украины вслед за Путиным поддержал отказ от ударов по объектам энергетики

    В Британии сообщили о несогласованности деталей по прекращению огня

    Сборная России разгромила Гренаду в товарищеском матче

    США и Украина обсудили расширение режима прекращения огня

    Трамп раскрыл Зеленскому подробности своего разговора с Путиным

    Дзюба оценил первый с 2021 года матч за сборную России

    Экспертные группы США и Украины встретятся в Саудовской Аравии

    Военблогер сообщил о ликвидации двух украинских командиров в Харьковской области

    Россиянка ответила на звонок из «Росфинмониторинга» и лишилась миллионных накоплений

    США опубликовали тысячи секретных документов о покушении на Кеннеди. Что там говорится о причастности спецслужб СССР к этому делу?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше