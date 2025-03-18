Обрушился импорт российской пшеницы в одну из постсоветских стран

Таможня Казахстана: Импорт российской пшеницы снизился почти в 50 раз

Импорт российской пшеницы в Казахстан в январе 2025 года сократился почти в 50 раз. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенную службу этой среднеазиатской республики.

Оказалось, что в первый месяц этого года поставки пшеницы из РФ в РК составили 4,3 тысячи тонн, хотя год назад речь шла о 204 тысячах тонн. Кроме того, упал импорт и других товаров. Например, поставки гречихи и проса обрушились в 62 раза, до 1,72 тонны, овса — в 21 раз, до 18 тонн, ячменя — в семь раз, до 2,3 тысячи тонн, кукурузы — в 12,5 раза, до 22 тонн, риса — в 1,5 раза, до 437 тонн.

Увеличился лишь импорт ржи. Его повышение оценивается в семь раз, до 2,2 тысячи тонн.

Ранее появился прогноз, согласно которому по итогам марта 2025 года суммарные объемы экспорта российской пшеницы снизятся почти в три раза в сравнении с тем же периодом 2024 года. Причинами подобной динамики называют усиление конкуренции со стороны Евросоюза, Австралии и Аргентины.