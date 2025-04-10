В России раскрыли объемы вывезенного зерна

Россельхознадзор: Россия экспортировала 11,8 миллиона тонн зерна с начала года

С начала 2025 года (с 1 января по 6 апреля) российские агроэкспортеры отправили на внешние рынки в общей сложности 11,8 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Россельхознадзора.

За отчетный период эксперты зафиксировали значительный рост экспорта российского зерна в ряд африканских и ближневосточных стран. Так, поставки в Мозамбик увеличились в 12 раз год к году, до 74 тысяч тонн, в Нигерию — в 4 раза, до 210 тысяч, в Ливан — втрое, до 142 тысяч, в Тунис — в 1,8 раза, до 191 тысячи, а в Марокко — в 1,7 раза, до 147 тысяч.

Из портов Ленинградской области в 2025 году отправили 373 тысяч тонн пшеницы и 127 тысяч тонн ячменя. Ключевыми покупателями первой продукции стали Израиль, Бангладеш, Сенегал и Того, второй — Саудовская Аравия, Израиль и Ливия. Кроме того, после годового перерыва возобновился экспорт ячменя в Ливан (9 тысяч тонн). Отгрузки велись из портов Ростовской области, заключили в ведомстве.

По итогам второй половины 2024 года главным покупателем российского зерна стал Египет. Эта африканская страна за 6 месяцев приобрела в общей сложности 5,45 миллиона тонн пшеницы. В годовом выражении показатель вырос в 1,8 раза. В топ-5 ключевых импортеров также вошли Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. Всего за полгода отечественные аграрии отправили за рубеж 37 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Подавляющая часть пришлась на поставки пшеницы (30 миллионов).