Звезда «Сватов» высказался о блогерах и певцах в кино

Звезда «Сватов» Николай Добрынин поддержал блогеров и певцов, снимающихся в кино

Актер Николай Добрынин, известный по роли в сериале «Сваты», высказался о блогерах и певцах, которые начинают сниматься в кино. Об этом он высказался в интервью «Газете.Ру».

Артист отметил, что ему удалось поработать на одной площадке вместе с блогершей Аней Покров, которую он назвал «замечательным человеком». Он признался, что не против съемок со знаменитостями, не имеющими актерского образования.

«Пускай приходят! Другое дело: как дальше? В одном фильме сняться — ладно. Я 42 года посвятил актерской карьере. Она очень сложная, коварная, непредсказуемая. Многие и из шоу-бизнеса любят сниматься в кино, пускай снимаются», — заявил Николай.

Ранее стало известно, что актер Николай Добрынин заявил, что каждый мужчина должен отслужить в армии. Актер подчеркнул, что армия помогает быстро избавить мальчиков от инфантилизма и учит их пунктуальности, собранности и ответственности.