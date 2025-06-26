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19:15, 26 июня 2025Экономика

Российским дачникам назвали неожиданную пользу затяжных дождей

Эколог Рыбальченко: Обильные дожди полезны для тыкв, огурцов и бобовых
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

Затяжные и обильные дожди помогут вырасти тыквенным культурам, огурцам, розам и бобовым. Неожиданную пользу осадков назвал российским дачникам эколог Илья Рыбальченко в беседе с Life.ru.

«Розы могут демонстрировать заметный рост, особенно если они уже имеют окрашенные бутоны. Тогда они просто ждут солнца и тепла, чтобы раскрыть свои цветы», — рассказал специалист и добавил, что боярышник тоже устойчив к таким погодным условиях.

В огороде дожди больше всего любят фасоль, тыквенные культуры и огурцы. «Кабачки известны тем, что их рост можно наблюдать буквально день за днем, когда создаются благоприятные условия: тепло и влага», — отметил Рыбальченко. Однако эксперт предупредил, что в период дождей активно растут и сорняки, поэтому пропалывать грядки придется чаще.

Ранее дачников призвали опасаться луковичных цветов — они могут навредить домашним животным. Например, наперстянка, примечательная своими яркими колокольчиками, содержит вещество, которое может вызвать у животного острую сердечную недостаточность.

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