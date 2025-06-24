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10:51, 24 июня 2025Экономика

Дачников призвали опасаться луковичных цветов

Биотехнолог Золотарева: Луковичные цветы опасны для животных на даче
Мария Черкасова

Фото: Freepik

Многие привычные для дачников растения могут оказаться опасными для домашних животных, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Например, наперстянка, примечательная своими яркими колокольчиками, содержит вещество, которое может вызвать у животного острую сердечную недостаточность. Дельфиниумы и другие садовые цветы семейства лютиковых также рекомендуется держать подальше от питомцев — их сок содержит алкалоиды, которые могут вызвать у животных паралич мышц.

Даже привычные тюльпаны, нарциссы и гиацинты, а также другие луковичные, в стеблях и луковицах содержат алкалоиды, которые при попадании в желудок вызывают тяжелое отравление. Особенно уязвимы щенки и котята, организм которых не может справиться с воздействием вещества.

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Среди дикорастущих растений эксперт особо отметила паслен, часто встречающийся на дачных участках. Это растение содержит соланин — вещество, опасное и для людей, и для животных. После его употребления у питомцев могут развиться проблемы с пищеварением, а также наблюдаться угнетение нервной системы.

Золотарева рекомендовала владельцам животных тщательно осматривать участок и по возможности удалять опасные растения. Она добавила, что для животных опасны и засушенные растения, поскольку токсины сохраняются в них надолго. Если животное съело какое-то растение и состояние питомца начало вызывать опасения, рекомендуется как можно быстрее доставить его к ветеринару.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев призвал дачников при работах на участке не тереть глаза грязными руками.

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