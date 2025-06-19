Россиян предостерегли от страшной для здоровья ошибки во время работы в огороде

Офтальмолог Дементьев призвал не тереть глаза руками во время работы в огороде

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предостерег россиян от ошибки во время работы в огороде, которая может стоить здоровья. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Одна из участниц программы рассказала, что во время работы на грядках потерла глаз перчаткой с землей, так как ей показалось, что в него что-то попало. После этого глаз покраснел и опух, и женщине пришлось ехать к врачу. «Это страшная ошибка, потому что, смахнув мошку землей, грубыми перчатками, вы вызвали травму эпителия», — объяснил Дементьев. Он уточнил, что женщина занесла в глаз бактерии, которые вызвали воспаление.

Офтальмолог призвал не тереть глаз, в который что-то попало, грязными руками. По словам специалиста, его нужно промыть искусственной слезой, которая обязательно должна быть для этого в аптечке.

Ранее спортивный диетолог Андрей Золотарев дал россиянам шесть советов для работы в огороде. В частности, он призвал дачников разминать суставы, носить головные уборы и использовать эластичные бинты и ортезы.