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18:38, 19 июня 2025Интернет и СМИ

Россиян предостерегли от страшной для здоровья ошибки во время работы в огороде

Офтальмолог Дементьев призвал не тереть глаза руками во время работы в огороде
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предостерег россиян от ошибки во время работы в огороде, которая может стоить здоровья. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Одна из участниц программы рассказала, что во время работы на грядках потерла глаз перчаткой с землей, так как ей показалось, что в него что-то попало. После этого глаз покраснел и опух, и женщине пришлось ехать к врачу. «Это страшная ошибка, потому что, смахнув мошку землей, грубыми перчатками, вы вызвали травму эпителия», — объяснил Дементьев. Он уточнил, что женщина занесла в глаз бактерии, которые вызвали воспаление.

Офтальмолог призвал не тереть глаз, в который что-то попало, грязными руками. По словам специалиста, его нужно промыть искусственной слезой, которая обязательно должна быть для этого в аптечке.

Ранее спортивный диетолог Андрей Золотарев дал россиянам шесть советов для работы в огороде. В частности, он призвал дачников разминать суставы, носить головные уборы и использовать эластичные бинты и ортезы.

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