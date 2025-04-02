Россиянам дали шесть советов для работы в огороде

Диетолог Золотарев призвал разминать суставы рук и ног перед работой в огороде

Спортивный диетолог Андрей Золотарев и доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко дали россиянам в эфире программы «О самом главном» шесть советов перед сезоном работы в огороде. Выпуск с рекомендаций специалистов для дачников доступен на платформе «Смотрим».

«Перед тем, как браться за лопату, необходимо сделать разминку, разогреть суставы», — заявил Золотарев. Он посоветовал делать круговые движения в запястьях, локтевых и плечевых суставах. Также диетолог призвал сделать легкую растяжку, приседания и выпады, чтобы тело было полностью готово к работе.

Кроме того, врач призвал дачников носить головные уборы, а также использовать ортезы и эластичные бинты, чтобы фиксировать суставы. Шаповаленко посоветовала россиянам тепло одеваться, чтобы избежать переохлаждения.

Медики также напомнили россиянам о важности соблюдения техники безопасности и подчеркнули, что тяжести нужно поднимать за счет мышц ног, а не за счет спины. «Когда особенно лейку вы берете или какой-то вес на одну сторону, постарайтесь, чтобы он был максимально близок к телу», — дал другую рекомендацию врач. Также он посоветовал россиянам, использующим лопату, не пытаться копать слишком глубоко. Лучше сделать несколько поверхностных движений, уточнил Золотарев.

Врач добавил, что во время работы в огороде необходимо соблюдать режим отдыха. Он заявил, что дачникам следует работать по 30 минут с 10-минутными перерывами. Кроме того, во время работы в огороде важно соблюдать питьевой режим и делать небольшие перекусы, отметил диетолог.

Шаповаленко также порекомендовала использовать садовый стул или скамейку во время работы на грядках. Кроме того, она призвала россиян использовать массажные ролики и мячи, чтобы разминать суставы.

Ранее биолог Екатерина Баранова предупредила россиян, что во время работы на даче они могут заразиться столбняком. Специалист призвала всех дачников сделать прививки от этой инфекции.