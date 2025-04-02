Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:05, 2 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиянам дали шесть советов для работы в огороде

Диетолог Золотарев призвал разминать суставы рук и ног перед работой в огороде
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спортивный диетолог Андрей Золотарев и доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко дали россиянам в эфире программы «О самом главном» шесть советов перед сезоном работы в огороде. Выпуск с рекомендаций специалистов для дачников доступен на платформе «Смотрим».

«Перед тем, как браться за лопату, необходимо сделать разминку, разогреть суставы», — заявил Золотарев. Он посоветовал делать круговые движения в запястьях, локтевых и плечевых суставах. Также диетолог призвал сделать легкую растяжку, приседания и выпады, чтобы тело было полностью готово к работе.

Кроме того, врач призвал дачников носить головные уборы, а также использовать ортезы и эластичные бинты, чтобы фиксировать суставы. Шаповаленко посоветовала россиянам тепло одеваться, чтобы избежать переохлаждения.

Материалы по теме:
Как прорастить семена в домашних условиях? Самые популярные и эффективные способы, пошаговые инструкции
Как прорастить семена в домашних условиях?Самые популярные и эффективные способы, пошаговые инструкции
22 октября 2024
Весенние работы в саду и огороде. Важные этапы подготовки участка, советы для дачников
Весенние работы в саду и огороде.Важные этапы подготовки участка, советы для дачников
25 марта 2025

Медики также напомнили россиянам о важности соблюдения техники безопасности и подчеркнули, что тяжести нужно поднимать за счет мышц ног, а не за счет спины. «Когда особенно лейку вы берете или какой-то вес на одну сторону, постарайтесь, чтобы он был максимально близок к телу», — дал другую рекомендацию врач. Также он посоветовал россиянам, использующим лопату, не пытаться копать слишком глубоко. Лучше сделать несколько поверхностных движений, уточнил Золотарев.

Врач добавил, что во время работы в огороде необходимо соблюдать режим отдыха. Он заявил, что дачникам следует работать по 30 минут с 10-минутными перерывами. Кроме того, во время работы в огороде важно соблюдать питьевой режим и делать небольшие перекусы, отметил диетолог.

Шаповаленко также порекомендовала использовать садовый стул или скамейку во время работы на грядках. Кроме того, она призвала россиян использовать массажные ролики и мячи, чтобы разминать суставы.

Ранее биолог Екатерина Баранова предупредила россиян, что во время работы на даче они могут заразиться столбняком. Специалист призвала всех дачников сделать прививки от этой инфекции.

    Обсудить
    Последние новости

    Главная соперница Макрона оценила заявление Кремля по ее приговору. Она назвала его бумерангом

    В российском городе кусок потолка в подъезде едва не рухнул на ребенка

    На Украине заметили макет американского «Патриота»

    «VK Музыка» обновилась

    Российский лоукостер запустил сервис возврата билетов

    Два азиатских подростка задумали стать боевиками и поплатились

    Китай счел независимость Тайваня несовместимой с миром в регионе

    Некоторые банки в России обяжут возмещать украденные деньги

    Пилотов российского пассажирского самолета пытались ослепить лазером во время полета

    Лебедев рассказал о прибывшем в Харьков множестве иностранных наемников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше