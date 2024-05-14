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06:00, 14 мая 2024Интернет и СМИ

Дачников предупредили о риске заразиться опасной инфекцией

Биолог Баранова заявила, что заразиться столбняком можно при работе на даче

Фото: Tatyana Andreyeva / Shutterstock / Fotodom

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова предупредила одну группу россиян о риске заразиться столбняком. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» она заявила, что эту опасную инфекцию можно подхватить во время работы на даче. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Барановой, прививка от столбняка является обязательной для дачников. Она объяснила, что они могут заразиться этой болезнью при обрезке растений на участке.

«Обрезка можжевельника, обрезка роз, обрезка туй, даже обрезка таких растений, как слива, боярышник, очень травмоопасна. Пыль с земли может попасть [в рану] очень легко», — рассказала биолог. Она уточнила, что в пыли могут содержаться бактерии, которые вызывают столбняк.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал другое занятие, при котором есть риск заразиться столбняком.

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      Олег Давыдов
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