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19:46, 27 апреля 2024Интернет и СМИ

Врач предупредил о риске заразиться опасной болезнью на шашлыках

Врач Мясников предупредил о риске заразиться столбняком из-за раны от шампура

Фото: Dustin Tramel / Unsplash

Во время приготовления шашлыка есть риск заразиться столбняком, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он сообщил в программе «Доктор Мясников» на канале «Россия 1», видео доступно на платформе «Смотрим».

Врач обратил внимание на то, что при нанизывании мяса на шампуры можно пораниться, из-за чего может произойти заражение. «Это больно, это неприятно, а самое главное — от столбняка умирают. Если у вас такая рана, вместо шашлыка надо ехать в больницу», — заявил Мясников.

Доктор также отметил, что взрослые, как правило, не привиты от этой опасной болезни.

Ранее сообщалось, что диетолог центра здоровья Verba Mayr Линда Хасанова назвала способы избегать переедания в майские праздники. Так, она призвала ограничить или исключить потребление алкоголя, поскольку он стимулирует аппетит.

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      Маргарита Щигарева
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