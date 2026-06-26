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Забота о себе
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17:31, 26 июня 2026Забота о себе

Россиян предупредили о риске опасного заболевания из-за одного фрукта

Врач Вялов предупредил о риске неалкогольной жировой болезни печени из-за апельсинов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Чрезмерное употребление одного фрукта может повысить риск развития опасного заболевания, утверждает гастроэнтеролог Сергей Вялов. Такое предупреждение он сделал россиянам в своем Telegram-канале.

Вялов пояснил, что в одном килограмме апельсинов содержится более 100 граммов сахара. Такой объем организм просто не в состоянии утилизировать. В результате печень перегружается, а избыток фруктозы превращается в жир, подчеркнул врач.

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«Несколько апельсинов в день — полезно. Килограмм — прямая дорога к неалкогольной жировой болезни печени», — написал он. Особенно к этому стоит отнестись серьезно находящимся в больнице людям, которым родственники приносят апельсины в большом количестве. Дело в том, что в этом случае возникает еще один фактор риска — постоянное лежание и отсутствие физической активности, добавил Вялов.

Ранее врач Саурабх Сети рассказал, как бороться с запорами. С этой целью он призвал временно исключить из рациона продукты, затрудняющие пищеварение.

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