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17:22, 26 июня 2026Забота о себе

Выявлены новые опасные риски при приеме препаратов для похудения

Ученые сообщили, что популярные семаглутид и тирзепатид могут нарушить вкус и обоняние
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Virojt Changyencham / Shutterstock / Fotodom

Семаглутид и тирзепатид, популярные препараты для похудения и лечения диабета второго типа, становятся все более опасными — теперь еще выявлен и риск нарушений вкуса и обоняния. К такому выводу пришли авторы исследования, которое публикует JAMA Otolaryngology — Head & Neck Surgery.

Ученые проанализировали данные 438 474 взрослых пациентов с диабетом второго типа, принимавших ГПП-1 (глюкагоноподобный пептид-1). Их они сравнивали с контрольной группой.

Выяснилось, что риск нарушений вкуса и обоняния был выше на 48 процентов в группе ГПП-1. При этом риск проблем с обонянием увеличился на 81 процент, а со вкусом — на 52 процента. Уточняется также, что среди обонятельных расстройств фиксировались как полная потеря запахов, так и их искажение.

В то же время отмечается, что все не так плохо, как кажется на первый взгляд. В 2024-м ученым из Словении удалось прийти к выводам с противоположной тенденцией. У женщин с ожирением на фоне приема семаглутида, наоборот, наблюдалось улучшение вкусового восприятия. Тогда же были заметны изменения в тканях языка и активности мозга, отмечает GxP News.

Ранее исследователи из Стэнфордского университета указали, что препарат семаглутид, широко используемый для лечения диабета 2-го типа и снижения веса, может быть полезен не только в борьбе с ожирением. Как оказалось, он также имеет свойство снижать риск переломов костей.

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