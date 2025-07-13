Названа стоимость недвижимости Орбакайте в США

Юрист Гершкович: Стоимость жилья Орбакайте в США оценивается примерно в $10 млн

Недвижимость в США (с учетом затрат на обслуживание) дочери советской и российской певицы Аллы Пугачевой — поп-исполнительницы Кристины Орбакайте — оценивается примерно в 10 миллионов долларов. Об этом заявил сооснователь юридической компании «Гершкович, Лебедев и партнеры» и специалист по зарубежной недвижимости Марк Гершкович. Его слова приводит «Абзац».

Речь идет о стоимости квартиры в Нью-Йорке и пентхауса в Майами, уточнил юрист. Первый объект недвижимости в настоящее время оценивается в сумму около 2,3 миллиона долларов (179 миллионов рублей по актуальному валютному курсу).

Обслуживание квартиры сейчас обходится певице примерно в 4,5 тысячи долларов (около 350 тысяч рублей). Однако в дальнейшем затраты на уход за этим объектом недвижимости могут вырасти в силу того, что здание скоро отметит столетний юбилей. Скорее всего, пояснил эксперт, в скором времени управляющая компания установит более высокую стоимость обслуживания, чем для зданий среднего возраста.

Что касается пентхауса Орбакайте в Майами, то его рыночная стоимость в период покупки могла составлять 7 миллионов долларов (около 545 миллионов рублей), добавил Гершкович. Обслуживание же объекта обходится поп-артистке в 3,5-4 тысячи долларов (273-311 тысяч рублей), резюмировал юрист.

В России у певицы в распоряжении есть четыре квартиры в Москве суммарной площадью около 500 квадратных метров и «дача Пугачевой» в подмосковном коттеджном поселке Малые Бережки. Последняя представляет собой особняк площадью 760 квадратных метров с шестью спальнями, кинотеатром, хаммамом и бассейном. Как отмечалось ранее, Орбакайте намерена избавиться от двух московских квартир и дачи.